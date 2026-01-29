К двум жителям Башкирии в дома нагрянули силовики: у обоих нашли взрывчатку

Первоначально в Салавате задержали 30-летнего жителя Кумертау по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. При обыске в его квартире были изъяты около 80 граммов синтетических наркотических веществ, электронные весы, курительные приспособления и более десяти телефонов. В ходе дальнейших мероприятий оперативники выяснили, что в сарае у своего дома задержанный также незаконно хранил тротиловые шашки, их тоже изъяли.