К двум жителям Башкирии в дома нагрянули силовики: у обоих нашли взрывчатку

Первоначально в Салавате задержали 30-летнего жителя Кумертау по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. При обыске в его квартире были изъяты около 80 граммов синтетических наркотических веществ, электронные весы, курительные приспособления и более десяти телефонов. В ходе дальнейших мероприятий оперативники выяснили, что в сарае у своего дома задержанный также незаконно хранил тротиловые шашки, их тоже изъяли.
Выяснилось, что взрывчатку ему передал 50-летний житель Салавата, который более 20 лет назад состоял в организованной преступной группе. Его тоже задержали, у него дома также обнаружили тротил.
Правоохранительные органы напомнили, что в соответствии с законодательством лицо освобождается от уголовной ответственности за незаконный оборот взрывчатых веществ в случае их добровольной сдачи.