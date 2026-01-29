Ричмонд
К двум жителям Башкирии в дома нагрянули силовики: у обоих нашли взрывчатку

Двух жителей Башкирии арестовали за незаконное хранение и сбыт тротила.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте взрывчатых веществ. На обоих завели уголовные дела, их уже заключили под стражу. Об этом рассказали пресс-службы МВД и ФСБ республики.

Первоначально в Салавате задержали 30-летнего жителя Кумертау по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. При обыске в его квартире были изъяты около 80 граммов синтетических наркотических веществ, электронные весы, курительные приспособления и более десяти телефонов. В ходе дальнейших мероприятий оперативники выяснили, что в сарае у своего дома задержанный также незаконно хранил тротиловые шашки, их тоже изъяли.

Выяснилось, что взрывчатку ему передал 50-летний житель Салавата, который более 20 лет назад состоял в организованной преступной группе. Его тоже задержали, у него дома также обнаружили тротил.

Правоохранительные органы напомнили, что в соответствии с законодательством лицо освобождается от уголовной ответственности за незаконный оборот взрывчатых веществ в случае их добровольной сдачи.