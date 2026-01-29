Мэр Омска пообещал помочь семье школьника, которого сбил троллейбус

Глава Омска Сергей Шелест лично дал поручение в связи с резонансным ДТП, где на пешеходном переходе пострадал ребёнок.
Мэр потребовал от своего заместителя Владимира Куприянова разобраться во всех деталях происшествия, оказать семье мальчика необходимую помощь и провести дополнительные инструктажи с водителями общественного транспорта.
«Желаю юному омичу скорейшего выздоровления», — добавил Сергей Шелест в своём обращении.
Инцидент произошёл, когда водитель троллейбуса выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и сбил 12-летнего школьника, переходившего дорогу на зелёный свет. Мальчик с тяжёлыми травмами был доставлен в реанимацию. Об этом сообщает УМВД России по Омской области. Прокуратура уже взяла ход проверки по этому делу на особый контроль.