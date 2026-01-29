В Сибири осудили женщину, убившую девочку при «изгнании сущности» из нее

В Новосибирске супружеская пара довела девятилетнюю дочь знакомой до смерти, пытаясь якобы изгнать «живущую в ней сущность», после чего обвиняемую в истязании и убийстве женщину приговорили к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
«Новосибирским областным судом вынесен приговор в отношении 57-летней сибирячки и ее 53-летнего мужа по пп. “г”, “д”, “е” ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено в связи с его смертью», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре рассказали, что в июне 2024 года знакомая фигурантов уезжала в командировку и попросила их присмотреть за ее детьми — мальчиком 11 лет и девочками 9 и 5 лет.
«Считая, что в девятилетнем ребенке живет некая “сущность”, подсудимые решили ее изгнать. В течение четырех дней они не кормили девочку твердой пищей, принуждали стоять на крапиве обнаженными ногами, избивали крапивой, бельевой веревкой, прутом, снимая издевательства на телефон. Кроме того, мужчина насильно влил ребенку в течение короткого периода времени не меньше 8 литров воды, в результате чего она скончалась в тот же день в больнице от отравления водой», — отметили в ведомстве.
Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить в пользу родителей погибшей девочки 700 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.