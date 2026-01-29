В Сибири осудили женщину, убившую девочку при «изгнании сущности» из нее

«Считая, что в девятилетнем ребенке живет некая “сущность”, подсудимые решили ее изгнать. В течение четырех дней они не кормили девочку твердой пищей, принуждали стоять на крапиве обнаженными ногами, избивали крапивой, бельевой веревкой, прутом, снимая издевательства на телефон. Кроме того, мужчина насильно влил ребенку в течение короткого периода времени не меньше 8 литров воды, в результате чего она скончалась в тот же день в больнице от отравления водой», — отметили в ведомстве.