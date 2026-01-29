В Омске сбитый троллейбусом школьник попал в реанимацию

ДТП произошло приблизительно в 07:50 по местному времени (04:50 мск). По предварительным данным, водитель транспортного средства, в котором были пассажиры, проехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил школьника, который начал переходить идти по пешеходному переходу.