Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске сбитый троллейбусом школьник попал в реанимацию

Прокуратура в Омске начала проверку после наезда троллейбуса на школьника, который получил тяжёлые травмы.

Источник: Аргументы и факты

Одиннадцатилетний мальчик серьёзно пострадал в результате наезда троллейбуса на пешеходном переходе в Омске, сообщила прокуратура Омской области.

ДТП произошло приблизительно в 07:50 по местному времени (04:50 мск). По предварительным данным, водитель транспортного средства, в котором были пассажиры, проехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил школьника, который начал переходить идти по пешеходному переходу.

«В результате аварии ребёнок получил тяжёлые травмы, находится в реанимации», — отметило надзорное ведомство в своём Telegram-канале.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратуры. В полиции, в свою очередь, уточнили, что троллейбусом управлял мужчина 1980 года рождения.

Напомним, 20 января сообщалось, что в Кызыле 33-летняя беременная женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда автомобиля Honda Accord. Следователь возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Также стало известно, что пострадавшая потеряла ребёнка на сроке 27 недель. Подозреваемого в совершении ДТП поместили в изолятор временного содержания.