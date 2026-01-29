В Омске сбитый троллейбусом школьник попал в реанимацию

Одиннадцатилетний мальчик серьёзно пострадал в результате наезда троллейбуса на пешеходном переходе в Омске, сообщила прокуратура Омской области.
ДТП произошло приблизительно в 07:50 по местному времени (04:50 мск). По предварительным данным, водитель транспортного средства, в котором были пассажиры, проехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил школьника, который начал переходить идти по пешеходному переходу.
«В результате аварии ребёнок получил тяжёлые травмы, находится в реанимации», — отметило надзорное ведомство в своём Telegram-канале.
По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратуры. В полиции, в свою очередь, уточнили, что троллейбусом управлял мужчина 1980 года рождения.
Напомним, 20 января сообщалось, что в Кызыле 33-летняя беременная женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда автомобиля Honda Accord. Следователь возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Также стало известно, что пострадавшая потеряла ребёнка на сроке 27 недель. Подозреваемого в совершении ДТП поместили в изолятор временного содержания.