В Сибири вынесли приговор по делу о жестоком убийстве ребенка супружеской парой

Новосибирский суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве девятилетней девочки, оставленной матерью под присмотром соседей. Как сообщили в региональной прокуратуре, наказание было назначено только женщине, тогда как уголовное дело против ее мужа было прекращено из-за его смерти.
По данным следствия, летом 2024 года мать попросила соседей присмотреть за тремя детьми — 11-летним мальчиком и двумя девочками девяти и пяти лет. Соседи, муж и жена, решили, что в старшую девочку вселилась некая «сущность», и начали подвергать ребенка издевательствам.
Супруги четыре дня не кормили девочку твердой пищей, заставляли стоять на крапиве и били прутом, бельевой веревкой и крапивой. Все действия, по данным следствия, они фиксировали на камеру смартфона. Впоследствии мужчина насильно влил ребенку восемь литров воды, после чего девочка скончалась в больнице.
Женщине суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Вину ей признали в истязании и убийстве несовершеннолетнего, а мужчина до вынесения приговора умер, передает Telegram-канал прокуратуры.
