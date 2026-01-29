В Сибири вынесли приговор по делу о жестоком убийстве ребенка супружеской парой

Новосибирский суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве девятилетней девочки, оставленной матерью под присмотром соседей. Как сообщили в региональной прокуратуре, наказание было назначено только женщине, тогда как уголовное дело против ее мужа было прекращено из-за его смерти.