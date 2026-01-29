В Новокузнецке третьи сутки ищут двух мальчиков

В Новокузнецке ведутся поиски двух несовершеннолетних мальчиков. Информация об этом поступила из Главного управления МВД по области.
По информации, предоставленной отделом полиции «Куйбышевский» УМВД по Новокузнецку, пропали два мальчика, 14 и 10 лет. 27 января вечером ребята вышли из своих домов, расположенных на улицах Горной и Самарской в Новокузнецке, и до настоящего времени не вернулись.
Старший из пропавших имеет рост приблизительно 155 см, худощавое телосложение, карие глаза и длинные, темно-русые волосы. На нем была надета темно-серая куртка с полосками на рукавах, темные брюки и темно-синие кроссовки. Рост младшего примерно 125 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы светло-русые. Одет он был в разноцветную куртку, темные штаны, темно-серые ботинки и зеленую шапку.
