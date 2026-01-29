В Новокузнецке третьи сутки ищут двух мальчиков

По информации, предоставленной отделом полиции «Куйбышевский» УМВД по Новокузнецку, пропали два мальчика, 14 и 10 лет. 27 января вечером ребята вышли из своих домов, расположенных на улицах Горной и Самарской в Новокузнецке, и до настоящего времени не вернулись.