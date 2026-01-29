СМИ: Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ-3 в Хабаровском крае. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в Telegram-канале «112».
По предварительным данным, загорелась крыша одного из корпусов станции. Еще два человека получили серьезные ранения. Специалисты экстренных служб работают на месте и локализуют возгорание, уточнили в публикации.
Ранее в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на севере столицы произошло задымление. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание в электрокотле.
В подмосковном муниципальном округе Истра в жилом доме 25 января также произошел пожар, в результате которого есть погибшие. В его тушении участвовали 22 человека и восемь единиц техники.