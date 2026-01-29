В Таиланде разбился военный самолет

В Таиланде потерпел крушение военный самолет, в результате чего погибли оба пилота, сообщает тайская газета Matichon.
Происшествие случилось сегодня, 29 января, около 10:30 по местному времени (06:30 мск) в лесистой местности в провинции Чиангмай, отмечается в публикации.
По данным издания, разбился турбовинтовой легкий штурмовик-разведчик AT-6 Королевских Военно-воздушных сил Таиланда.
К месту крушения прибыли экстренные службы, началось расследование, добавляет газета.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС страны. Пилот выжил.