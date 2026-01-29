Ричмонд
В Таиланде разбился военный самолет

В Таиланде при крушении штурмовика-разведчика ВВС страны погибли два пилота.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде потерпел крушение военный самолет, в результате чего погибли оба пилота, сообщает тайская газета Matichon.

Происшествие случилось сегодня, 29 января, около 10:30 по местному времени (06:30 мск) в лесистой местности в провинции Чиангмай, отмечается в публикации.

По данным издания, разбился турбовинтовой легкий штурмовик-разведчик AT-6 Королевских Военно-воздушных сил Таиланда.

К месту крушения прибыли экстренные службы, началось расследование, добавляет газета.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС страны. Пилот выжил.