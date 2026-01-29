Россиянин жестоко расправился с двумя знакомыми

Преступление было совершено в ночь на 27 января в поселке Южный Нелидовского района. По предварительной версии следствия, трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир вступили в конфликт. В ходе ссоры один из них, вооружившись ножом и тупым предметом, нанес своим знакомым множественные удары по голове и телу, что привело к их гибели. После этого, пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник поджег в квартире различные предметы и скрылся с места происшествия.