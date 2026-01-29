Россиянин жестоко расправился с двумя знакомыми

В Тверской области задержан подозреваемый в совершении жестокого двойного убийства, сообщает региональный Следком.
Преступление было совершено в ночь на 27 января в поселке Южный Нелидовского района. По предварительной версии следствия, трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир вступили в конфликт. В ходе ссоры один из них, вооружившись ножом и тупым предметом, нанес своим знакомым множественные удары по голове и телу, что привело к их гибели. После этого, пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник поджег в квартире различные предметы и скрылся с места происшествия.
Расследование этого тяжкого преступления ведет Нелидовский межрайонный следственный отдел. Следователями и криминалистами был тщательно осмотрен место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинские. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Следственного комитета и правоохранительных органов, подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался местный житель 1974 года рождения.
В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу, так как ему инкриминируется убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и из корыстных побуждений — преступление, квалифицируемое по пунктам «а, д, е, з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
