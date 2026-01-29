Машина несколько раз протаранила двери синагоги в Нью-Йорке, водителя задержали

Ранее в Антрацитовском районе ЛНР произошла смертельная авария с участием автомобиля скорой помощи. Машина медиков столкнулась с легковым автомобилем на трассе между посёлками Ребриково и Македоново. Бригада направлялась из Ровеньковской больницы в Луганск, чтобы доставить двух пациентов на консультацию.