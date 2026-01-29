Ричмонд
Машина несколько раз протаранила двери синагоги в Нью-Йорке, водителя задержали

В Бруклине, Нью-Йорк, автомобиль несколько раз протаранил синагогу, в результате чего были сорваны двери здания. Водитель задержан. Об этом сообщило издание New York Post.

Источник: Life.ru

Машина снесла двери синагоги в Нью-Йорке. водителя задержали. Видео © Х / Libs of TikTok.

«Он несколько раз протаранил синагогу на своей машине… На видеозаписи инцидента видно, что двери были сорваны с петель», — говорится в материале.

Водитель утверждал, что машину занесло. Полиция задержала мужчину, проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее в Антрацитовском районе ЛНР произошла смертельная авария с участием автомобиля скорой помощи. Машина медиков столкнулась с легковым автомобилем на трассе между посёлками Ребриково и Македоново. Бригада направлялась из Ровеньковской больницы в Луганск, чтобы доставить двух пациентов на консультацию.

