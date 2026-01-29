В Таиланде разбился самолет ВВС, погибли два пилота

В северной части Таиланда потерпел крушение самолет военно-воздушных сил страны, в результате авиакатастрофы погибли два пилота.
По данным газеты Matichon, инцидент произошел в провинции Чиангмай около 10:30 по местному времени (06:30 мск). Речь идет о турбовинтовом штурмовике AT-6, который упал в лесистой местности. На борту находились два пилота, оба они погибли.
Сообщается, что на месте крушения работают экстренные службы. Военные и гражданские ведомства начали расследование причин произошедшего.
Ранее в Латинской Америке произошла еще одна авиакатастрофа. В Колумбии спасательные службы обнаружили место падения самолета авиакомпании Satena, выполнявшего внутренний рейс. Воздушное судно Beechcraft 1900D разбилось в горной местности департамента Северный Сантандер. На борту находились 15 человек, включая двух членов экипажа, выживших нет. Среди погибших — депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо.