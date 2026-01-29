Ричмонд
В новосибирском магазине алкоголя изъяли незаконные игровые терминалы

После публикаций в СМИ правоохранители провели проверку, изъяли игровые автоматы и теперь решают вопрос об уголовном преследовании.

Источник: НДН.ИНФО

В Дзержинском районе Новосибирска правоохранители пресекли деятельность подпольного игорного зала, организованного в обычном магазине по продаже алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Поводом для проверки стала информация, появившаяся в СМИ. Совместный рейд сотрудников прокуратуры и полиции прошёл по адресу улица Толбухина, 19, корпус 1.

На месте в торговом павильоне были обнаружены и незамедлительно изъяты игровые автоматы. В настоящее время УМВД по Новосибирску проводит доследственную проверку. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр.

