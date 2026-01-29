В новосибирском магазине алкоголя изъяли незаконные игровые терминалы

На месте в торговом павильоне были обнаружены и незамедлительно изъяты игровые автоматы. В настоящее время УМВД по Новосибирску проводит доследственную проверку. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр.