В интернате Прокопьевска в Кузбассе за январь умерли девять пациентов

В интернате Прокопьевска за январь умерли 9 пациентов, 2 из которых были после госпитализации, по каждому случаю будет проверка. Об этом сообщили власти Кузбасса.
Новость дополняется.
