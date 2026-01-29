Ричмонд
В интернате Прокопьевска в Кузбассе за январь умерли девять пациентов

В интернате Прокопьевска за январь умерли 9 пациентов, 2 из которых были после госпитализации, по каждому случаю будет проверка. Об этом сообщили власти Кузбасса.

Новость дополняется.