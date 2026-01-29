Ричмонд
Двоих подозреваемых в подготовке терактов ликвидировали в Дагестане

В Республике Дагестан Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратила подготовку террористических актов. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По информации ЦОС, диверсии планировались сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации.

Атаки были нацелены на объект религиозного культа и участок железнодорожного перегона Махачкала — Дербент. В ходе операции при попытке задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. ЦОС подчеркнул, что среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет.

На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники ФСБ. Также из жилищ подозреваемых изъяли экстремистскую литературу и символику запрещенной организации.

В ведомстве отметили, что операция проводилась во взаимодействии с Следственным комитетом и МВД России. Принятые меры полностью пресекли подготовку диверсий и обеспечили безопасность объектов и жителей региона, передает ТАСС.

23 января сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух граждан России, которые совершили диверсии по указанию украинских спецслужб.