Двоих подозреваемых в подготовке терактов ликвидировали в Дагестане

В Республике Дагестан Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратила подготовку террористических актов. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По информации ЦОС, диверсии планировались сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации.
Атаки были нацелены на объект религиозного культа и участок железнодорожного перегона Махачкала — Дербент. В ходе операции при попытке задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. ЦОС подчеркнул, что среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет.
На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники ФСБ. Также из жилищ подозреваемых изъяли экстремистскую литературу и символику запрещенной организации.
В ведомстве отметили, что операция проводилась во взаимодействии с Следственным комитетом и МВД России. Принятые меры полностью пресекли подготовку диверсий и обеспечили безопасность объектов и жителей региона, передает ТАСС.
23 января сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух граждан России, которые совершили диверсии по указанию украинских спецслужб.