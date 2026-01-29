Двоих подозреваемых в подготовке терактов ликвидировали в Дагестане

Атаки были нацелены на объект религиозного культа и участок железнодорожного перегона Махачкала — Дербент. В ходе операции при попытке задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. ЦОС подчеркнул, что среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет.