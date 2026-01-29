В Петербурге задержали подростка, выстрелившего в ухо сверстнику

В Санкт-Петербурге несовершеннолетний стал участником уголовного разбирательства после того, как выстрелил в своего сверстника.
По данным СК РФ по Петербургу и Ленобласти, пострадавший получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. Согласно материалам следствия, инцидент случился на проспекте Стачек.
Во время конфликта молодой человек произвел выстрел из сигнального оружия в сторону своего знакомого, в результате чего пуля попала ему в ухо. Пострадавшего оперативно госпитализировали. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее в Пушкине 16-летний подросток во время конфликта в автобусе выстрелил в лицо 59-летнему пассажиру.