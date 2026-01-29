В Петербурге задержали подростка, выстрелившего в ухо сверстнику

Во время конфликта молодой человек произвел выстрел из сигнального оружия в сторону своего знакомого, в результате чего пуля попала ему в ухо. Пострадавшего оперативно госпитализировали. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.