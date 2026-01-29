Порыв на теплотрассе превратил в каток микрорайон Владивостока (ОБНОВЛЕНО В 17:06)

Это надземный, а не подземный участок теплотрассы, поэтому заливает дорогу очень щедро, проезжая часть, тротуар и деревья вокруг обледенели, у водителей и пешеходов возникают сложности при движении через этот квартал. По словам очевидцев, пешеходам приходится идти по проезжей части (скользкой), так как тротуар (ещё более скользкий, так как в первую очередь заливает его, на дорогу стекают остатки) огорожен сигнальной лентой.
По информации ВПЭС, лопнувший участок принадлежит не муниципалитету, а Владивостокскому государственному университету, к которому относится и дубининская школа. Поэтому руководство организации должно подать заявку на устранение аварии в городскую администрацию, а оттуда её передадут коммунальщикам.
Напоминаем, что школа для одарённых детей будет переезжать по неопределённому адресу — здание дубининской школы освобождают для Губернаторского лицея. Школа имени Дубинина — часть «Дальневосточного центра непрерывного образования», который имеет один юридический адрес с ВВГУ и принадлежит родственникам его бывшего ректора Геннадия Лазарева, обвиняемого в создании ОПГ и эпически масштабных махинациях с государственным имуществом. В структуру ДВЦНО также входят: «Классическая Европейская прогимназия» на Санаторной, «Восточная школа» на Тунгусской, «Международная лингвистическая школа» на Партизанском проспекте.
«Восточную школу» тоже выселяют из занимаемого здания. По предварительной информации, там откроют муниципальный детский сад.
Обновлено в 17:06. Порывом теплотрассы на улице Чапаева заинтересовалась прокуратура Советского района Владивостока. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение аварийно-восстановительных работ и начало проверку соблюдения законодательства при обслуживании сетей и сроков устранения аварии.