Порыв на теплотрассе превратил в каток микрорайон Владивостока (ОБНОВЛЕНО В 17:06)

Это надземный, а не подземный участок теплотрассы, поэтому заливает дорогу очень щедро, проезжая часть, тротуар и деревья вокруг обледенели, у водителей и пешеходов возникают сложности при движении через этот квартал. По словам очевидцев, пешеходам приходится идти по проезжей части (скользкой), так как тротуар (ещё более скользкий, так как в первую очередь заливает его, на дорогу стекают остатки) огорожен сигнальной лентой.