В Омске троллейбус на переходе сбил школьника

Ужасающее ДТП, произошедшее в понедельник, 29 января, в Омске, вновь заставило говорить о безопасности на дорогах. На регулируемом пешеходном переходе троллейбус, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, сбил ребёнка, переходившего дорогу на зелёный свет. Мальчик с тяжёлыми травмами был доставлен в реанимацию, а городские власти и правоохранительные органы начали проверки.
Подробности — в материале omsk.aif.ru.
«Мальчик отлетел на дорогу».
Инцидент произошёл около восьми часов утра на проспекте Маркса в районе пересечения с улицей Циолковского. По предварительным данным полиции, 12-летний школьник вместе с другими детьми начал переходить дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В этот момент водитель троллейбуса маршрута № 4 выехал на перекрёсток на красный свет. Запись с уличных камер видеонаблюдения, которая активно обсуждается в сети, не оставляет сомнений: транспортное средство проигнорировало запрет. Троллейбус совершил наезд на мальчика. От удара ребёнка отбросило на несколько метров вперёд по проезжей части.
«Ребенок госпитализирован в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили omsk.aif.ru в министерстве здравоохранения Омской области.
На месте работали экстренные службы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Омска взяла ход проверки по этому факту на особый контроль.
Мэр города Сергей Шелест оперативно отреагировал на происшествие. Он дал поручение своему заместителю Владимиру Куприянову, курирующему транспортную сферу, лично разобраться во всех деталях произошедшего, оказать необходимую помощь семье пострадавшего ребёнка и провести дополнительные инструктажи с водителями муниципального транспорта.
«Желаю юному омичу скорейшего выздоровления», — добавил градоначальник в своём обращении.
Транспортная опасность?
Эта авария стала далеко не первым резонансным случаем, связанным с общественным транспортом Омска в последнее время. Происшествие высветило системные проблемы, вызывающие серьёзную тревогу у жителей.
Так, всего двумя неделями ранее, 14 января, на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Мира пассажирский автобус маршрута № 277 совершил наезд сразу на трёх девушек. А в конце прошлого года в городе произошёл шокирующий инцидент на остановке «Улица Рабиновича».
Там водитель автобуса маршрута № 33, закрывая двери, зажал ногу пятилетнего мальчика, который с мамой пытался войти в салон. Не заметив этого, водитель протащил ребёнка несколько метров по асфальту. На кадрах с камер наблюдения видно, как мальчик, «словно тряпичная кукла, тащится по дороге». К счастью, тогда ребёнок отделался ушибами и амбулаторным лечением.
По факту того случая следственным управлением СК России по Омской области было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Эти события ставят острые вопросы о качестве подготовки водителей, соблюдении ими ПДД и контрольных функциях транспортных предприятий. Жители города в социальных сетях выражают возмущение непрофессионализмом некоторых водителей, чьи действия создают прямую угрозу для жизни и здоровья омичей, особенно самых уязвимых — детей.