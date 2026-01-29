В Омске троллейбус на переходе сбил школьника

Там водитель автобуса маршрута № 33, закрывая двери, зажал ногу пятилетнего мальчика, который с мамой пытался войти в салон. Не заметив этого, водитель протащил ребёнка несколько метров по асфальту. На кадрах с камер наблюдения видно, как мальчик, «словно тряпичная кукла, тащится по дороге». К счастью, тогда ребёнок отделался ушибами и амбулаторным лечением.