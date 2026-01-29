При крушении самолета в Колумбии погибли 15 человек

В колумбийском департаменте Северный Сантандер потерпел крушение пассажирский самолет Beechcraft 1900. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Noticias Caracol, в результате авиакатастрофы погибли находившиеся на борту 15 человек.
Среди погибших оказались высокопоставленные политики: депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо. Также на борту находились бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко и его супруга.
Самолет авиакомпании SEARCA, выполнявший рейс для перевозчика Satena по маршруту Кукута — Оканья, перестал выходить на связь вечером 28 января.
В авиакомпании подтвердили, что на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. В связи с происшествием был активирован протокол чрезвычайной ситуации, а к установлению местонахождения пропавшего борта подключались Управление гражданской авиации и Воздушно-космические силы страны.
Обломки воздушного судна были обнаружены спасателями в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен.