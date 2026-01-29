При крушении самолета в Колумбии погибли 15 человек

В авиакомпании подтвердили, что на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. В связи с происшествием был активирован протокол чрезвычайной ситуации, а к установлению местонахождения пропавшего борта подключались Управление гражданской авиации и Воздушно-космические силы страны.