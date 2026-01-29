Ричмонд
При крушении самолета в Колумбии погибли 15 человек

Пассажирский самолет Beechcraft 1900 потерпел крушение в горном районе Колумбии, в результате чего погибли 15 человек. Среди жертв катастрофы оказались местные политики, в том числе депутат Конгресса Диоген Кинтеро.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В колумбийском департаменте Северный Сантандер потерпел крушение пассажирский самолет Beechcraft 1900. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Noticias Caracol, в результате авиакатастрофы погибли находившиеся на борту 15 человек.

Среди погибших оказались высокопоставленные политики: депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо. Также на борту находились бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко и его супруга.

Самолет авиакомпании SEARCA, выполнявший рейс для перевозчика Satena по маршруту Кукута — Оканья, перестал выходить на связь вечером 28 января.

В авиакомпании подтвердили, что на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. В связи с происшествием был активирован протокол чрезвычайной ситуации, а к установлению местонахождения пропавшего борта подключались Управление гражданской авиации и Воздушно-космические силы страны.

Обломки воздушного судна были обнаружены спасателями в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен.