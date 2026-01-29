Омские следователи просят у омичей помощи в поисках пропавшей девушки

Почти сутки нет никаких вестей от ушедшей из дома гулять с подругами 17-летней Натальи Ударцевой. К розыску молодой омички подключилось Управления СУ СК России по Омской области, опубликовавшей информацию о пропавшей девушке.
«Следственными органами СК России по Омской области разыскивается 17-летняя Наталья Ударцева, которая 28 января около 16 часов ушла из дома (по ул. 70 лет Октября в г. Омске) гулять с подругами, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — говорится в сообщении ведомства, сопровождающегося фотографией исчезнувшей школьницы.
Также следователи уточняют приметы пропавшей. Девушка была одета в шапку черного цвета, куртку черного цвета без капюшона, толстовку коричневого цвета, штаны светло-серого цвета и кроссовки белого цвета. Ведомство обратилось к омичам с просьбой, если кому-то что-то известно о местонахождении Ударцевой Натальи, необходимо сообщить эту информацию по телефонам: 102, 20−04−04 или 123 (телефон СУ Следственного комитета РФ по Омской области «Ребенок в опасности!»).