Резко подскочило число звонков на телефон спасения

«СуперОмск» сравнил данные о работе службы «112» за одну и ту же календарную неделю в 2025 и 2026 годах. Согласно информации БУ Омской области «Безопасный регион», количество обращений за неделю, с 19 по 26 января, в 2025 и 2026 годы выросло более чем на 7 тысяч. Если в 2025 году операторы приняли 12 282 звонка, то в 2026-м — уже 19 532 вызова.
Как обратил внимание «СуперОмск», значительно увеличилось число обращений по ключевым направлениям. Вызовов скорой медицинской помощи стало больше на 501 — с 3 074 до 3 575. Обращений в полицию стало больше на 290 — с 2 360 до 2 650. Также рост отмечен по вызовам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями — с 380 до 471. Немного увеличилось количество ситуаций, где потребовалось комплексное реагирование нескольких служб — с 431 до 509 случая. При этом количество вызовов пожарной охраны выросло с 116 до 206, а обращений в газовую службу незначительно сократилось — с 43 до 39.