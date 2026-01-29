Резко подскочило число звонков на телефон спасения

Как обратил внимание «СуперОмск», значительно увеличилось число обращений по ключевым направлениям. Вызовов скорой медицинской помощи стало больше на 501 — с 3 074 до 3 575. Обращений в полицию стало больше на 290 — с 2 360 до 2 650. Также рост отмечен по вызовам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями — с 380 до 471. Немного увеличилось количество ситуаций, где потребовалось комплексное реагирование нескольких служб — с 431 до 509 случая. При этом количество вызовов пожарной охраны выросло с 116 до 206, а обращений в газовую службу незначительно сократилось — с 43 до 39.