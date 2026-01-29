Ранее на Украине прозвучали предложения о расширении практики мобилизации. Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что власти могли бы рассмотреть вопрос принудительного привлечения к службе иностранцев с видом на жительство. По его словам, в стране проживают около 100 тысяч мужчин-иностранцев призывного возраста, которых, по его мнению, следует обязать подписывать контракты на участие в боевых действиях сроком на полгода.