Военкомы в Хмельницком насильно мобилизовали священника УПЦ

В Хмельницком сотрудники территориального центра комплектования насильно мобилизовали священника Украинской православной церкви, сообщили в Хмельницкой епархии.
По данным епархии, утром 28 января протоиерея Максима Москальчука задержали по дороге на работу и увезли в неизвестном направлении. У священника забрали телефон, после чего его доставили в городской ТЦК Хмельницкого.
В епархии утверждают, что Москальчук согласился вступить в ряды ВСУ, однако отказался брать в руки оружие, сославшись на свой сан. После этого его посадили в автобус и вывезли в неизвестном направлении. Связи с ним на данный момент нет.
Информация о его местонахождении и состоянии не уточняется. Официальных комментариев со стороны ТЦК или силовых структур не поступало.
Ранее на Украине прозвучали предложения о расширении практики мобилизации. Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что власти могли бы рассмотреть вопрос принудительного привлечения к службе иностранцев с видом на жительство. По его словам, в стране проживают около 100 тысяч мужчин-иностранцев призывного возраста, которых, по его мнению, следует обязать подписывать контракты на участие в боевых действиях сроком на полгода.