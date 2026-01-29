Два человека погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске

В Хабаровске произошёл пожар на ТЭЦ-3, в результате которого два человека погибли, ещё один получил травмы. Инцидент не повлиял на работу станции и снабжение населения теплом и энергией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.