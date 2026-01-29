Два человека погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Один человек погиб и один пострадал при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС Хабаровского края.
«Два рабочих подрядной организации погибли, ещё один пострадал и доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Вызов поступил 29 января 2026 года в 14:23. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление с крыши одного из корпусов, где проводились кровельные работы. Были зафиксированы загорание деревянной обрешётки на площади 15 квадратных метров и тление обшивки на 100 квадратных метров.
Всего к тушению привлекались 32 человека и 12 единиц техники. На момент снижения ранга пожара работали 21 человек и 7 единиц техники. Пожарные продолжают локализацию и обследование крыши.
Ранее в Алтайском крае произошёл пожар в двухквартирном частном доме в селе Хабары, в результате которого погибли два человека. Возгорание охватило одну из квартир, а впоследствии была уничтожена крыша, стена и потолок здания. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.