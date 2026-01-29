Ричмонд
Два человека погибли при пожаре на ТЭЦ −3 в Хабаровске

Пожар вспыхнул на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске из-за кровельных работ.

Источник: Аргументы и факты

Пожар произошел 29 января на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске. Об этом в четверг сообщили в региональном МЧС.

К моменту приезда пожарных дым шел с крыши одного из корпусов, где, предварительно, выполнялись кровельные работы.

«Произошло загорание деревянной обрешетки кровли на 15 квадратах и тление обшивки на 100 квадратах», — уточнили в ведомстве.

Двое рабочих в результате возгорания погибли, один пострадал. Он находится в больнице.

Сообщение о возгорании на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске поступило в пожарную службу в 14:23 (07:23 мск).

Ранее стало известно, что в Турции вспыхнул пожар на заводе по производству химических покрытий.