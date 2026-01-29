Ричмонд
Российский олигарх заявил о готовности сотрудничать по делу о заказных убийствах

Совладелец универмага «Московский» миллиардер Валерий Цимбаев, которого обвиняют в причастности к двум заказным убийствам, заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Совладелец универмага «Московский» миллиардер Валерий Цимбаев, которого обвиняют в причастности к двум заказным убийствам, заявил о готовности сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников агентства, Цимбаев выразил намерение давать показания и содействовать установлению всех обстоятельств преступлений. При этом свою вину он по-прежнему не признает. Также, по его словам, он никогда не поддерживал контактов с бывшим председателем совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергеем Липатовым.

Ранее следствие указывало, что Цимбаев и Липатов могли быть связаны с одними и теми же лицами, которых правоохранительные органы считают причастными к заказным убийствам на территории Подмосковья. Эта версия легла в основу обвинения.

В декабре Басманный районный суд Москвы продлил Валерию Цимбаеву срок содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее миллиардер заявлял, что не был знаком ни с другим обвиняемым по делу Олегом Рамазановым, ни с потерпевшим — бывшим советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. Рамазанов, в свою очередь, вину по инкриминируемым эпизодам также не признает.

По версии следствия, непосредственными исполнителями заказных убийств могли быть в том числе бывшие сотрудники спецподразделения СОБР «Рысь».

