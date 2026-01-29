Российский олигарх заявил о готовности сотрудничать по делу о заказных убийствах

По данным собеседников агентства, Цимбаев выразил намерение давать показания и содействовать установлению всех обстоятельств преступлений. При этом свою вину он по-прежнему не признает. Также, по его словам, он никогда не поддерживал контактов с бывшим председателем совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергеем Липатовым.