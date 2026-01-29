Ричмонд
Девять человек умерли в психоневрологическом интернате в Кемеровской области

Январь в социальном учреждении города Прокопьевска ознаменовался чередой трагических событий: на фоне распространения гриппа типа А из жизни ушли девять подопечных. В Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса подтвердили факт гибели людей и заявили о начале масштабного расследования по каждому случаю.

Источник: Life.ru

В ведомстве пояснили, что, согласно результатам патологоанатомических исследований, семеро постояльцев скончались из-за обострения хронических патологий сердечно-сосудистой системы, включая тромбозы и нарушения ритма.

В настоящий момент специалисты устанавливают точные причины смерти ещё двух человек — 73-летней женщины и 19-летнего юноши, который умер в стационаре Прокопьевской городской больницы. Представители министерства подчеркнули, что по всем инцидентам будет проведена детальная проверка с привлечением экспертов и надзорных органов.

Напомним, в Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области была зафиксирована массовая заболеваемость гриппом типа А. Недуг охватил 46 постояльцев.