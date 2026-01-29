Девять человек умерли в психоневрологическом интернате в Кемеровской области

В настоящий момент специалисты устанавливают точные причины смерти ещё двух человек — 73-летней женщины и 19-летнего юноши, который умер в стационаре Прокопьевской городской больницы. Представители министерства подчеркнули, что по всем инцидентам будет проведена детальная проверка с привлечением экспертов и надзорных органов.