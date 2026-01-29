СМИ: Жительница Казани требует с врача скорой помощи четыре миллиона за смерть отца

Жительница Казани требует от врача скорой помощи четыре миллиона рублей — причиной стали грубые ошибки медика, которые привели к смерти ее отца. Об этом случае в четверг, 29 января, рассказали в Telegram-канале Baza.
Трагедия произошла в январе 2023 года — в тот день 52-летний мужчина неожиданно почувствовал боль в груди при вождении. Он самостоятельно вызвал скорую, к нему приехала бригада с врачом по имени Гульназ. Женщина осмотрела его, но не госпитализировала. Мужчины не стало уже на следующее утро из-за острого инфаркта.
В ходе расследования судмедэксперты выявили ряд нарушений, которые допустили врачи скорой помощи. После семья умершего обратилась в СК, в апреле 2024 года Гульназ обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Несмотря на это, дело закрыли из-за истечения срока давности, уточнили в публикации.
