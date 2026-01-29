СМИ: Жительница Казани требует с врача скорой помощи четыре миллиона за смерть отца

Трагедия произошла в январе 2023 года — в тот день 52-летний мужчина неожиданно почувствовал боль в груди при вождении. Он самостоятельно вызвал скорую, к нему приехала бригада с врачом по имени Гульназ. Женщина осмотрела его, но не госпитализировала. Мужчины не стало уже на следующее утро из-за острого инфаркта.