В Быхове мужчина за одну ночь вскрыл девять машин, а одну угнал

В Быхове злоумышленник проверял владельцев автомобилей на ответственное отношение к своему имуществу — девять собственников авто и собственник одного электровелосипеда проверку не прошли, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз по Могилевской области.
Девять краж из салонов авто произошли в одну ночь, при чем во всех случаях двери автомобилей были незаперты. Кто-то лишился магнитолы, кто-то bluetooth-колонки, кто-то — денег, кто-то — ключей от авто. А Mercedes-Benz Sprinter злоумышленник решил проверить в деле и, проехав на нем несколько кварталов, бросил, к радости хозяина, в нормальном состоянии.
Кроме того, в те же сутки и на той же улице, где произошел угон, из хозпостройки пропал электровелосипед.
Злоумышленника нашли по следам от кроссовок. Им оказался безработный ранее неоднократно судимый 40-летний житель Быхова. Что-то из похищеного он успел продать, а что-то у него конфисковали и вернули владельцам.
Уголовное дело направлено в суд.
