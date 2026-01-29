Ричмонд
В Быхове мужчина за одну ночь вскрыл девять машин, а одну угнал

В Быхове злоумышленник воровал вещи из незапертых авто.

Источник: Комсомольская правда

В Быхове злоумышленник проверял владельцев автомобилей на ответственное отношение к своему имуществу — девять собственников авто и собственник одного электровелосипеда проверку не прошли, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз по Могилевской области.

Девять краж из салонов авто произошли в одну ночь, при чем во всех случаях двери автомобилей были незаперты. Кто-то лишился магнитолы, кто-то bluetooth-колонки, кто-то — денег, кто-то — ключей от авто. А Mercedes-Benz Sprinter злоумышленник решил проверить в деле и, проехав на нем несколько кварталов, бросил, к радости хозяина, в нормальном состоянии.

Кроме того, в те же сутки и на той же улице, где произошел угон, из хозпостройки пропал электровелосипед.

Злоумышленника нашли по следам от кроссовок. Им оказался безработный ранее неоднократно судимый 40-летний житель Быхова. Что-то из похищеного он успел продать, а что-то у него конфисковали и вернули владельцам.

Уголовное дело направлено в суд.

