В Быхове мужчина за одну ночь вскрыл девять машин, а одну угнал

Девять краж из салонов авто произошли в одну ночь, при чем во всех случаях двери автомобилей были незаперты. Кто-то лишился магнитолы, кто-то bluetooth-колонки, кто-то — денег, кто-то — ключей от авто. А Mercedes-Benz Sprinter злоумышленник решил проверить в деле и, проехав на нем несколько кварталов, бросил, к радости хозяина, в нормальном состоянии.