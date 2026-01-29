Силовики задержали представителя собственника хостела, где сгорели кубинцы

Правоохранители задержали женщину, представителя собственника хостела в Балашихе, где в результате пожара погибли четверо кубинцев. Задержанная дала признательные показания. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— В Московской области задержана представитель собственника дома, в котором в результате пожара погибли четыре человека. На допросе подозреваемая дала следователю признательные показания, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Следователи работают над поиском одного из владельцев жилья, где произошла трагедия. Задержанная сдавала комнаты в хостеле, в том числе и иностранцам, с марта прошлого года. В доме не было огнетушителей и других средств противопожарной защиты.
Пожар произошел в хостеле 27 января. В результате возгорания погибли двое мужчин и две женщины. Позднее выяснилось, что они были гражданами Кубы. Следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилась информация, что владеть хостелом могут председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев и его жена. Почему произошел пожар — в материале «Вечерней Москвы».