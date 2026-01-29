Стало известно о самочувствии мальчика, которого в Омске сбил троллейбус

Запись с камер видеонаблюдения подтверждает нарушение. Мальчик от удара отлетел на проезжую часть. Прокуратура взяла проверку по факту ДТП на особый контроль, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мэр Сергей Шелест поручил своему заместителю оказать помощь семье и провести дополнительные инструктажи с водителями транспорта.