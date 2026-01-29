Ричмонд
Стало известно о самочувствии мальчика, которого в Омске сбил троллейбус

По предварительным данным, водитель троллейбуса выехал на перекрёсток на красный свет.

Источник: РИА "Новости"

Школьник, сбитый троллейбусом в понедельник в Омске, продолжает находиться в реанимации.

Состояние 12-летнего мальчика, по информации регионального минздрава, остаётся стабильно тяжёлым. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Ребенок госпитализирован в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали omsk.aif.ru в министерстве здравоохранения Омской области.

Авария произошла утром 29 января на проспекте Маркса. По предварительным данным, водитель троллейбуса выехал на перекрёсток на красный свет и сбил ребёнка, переходившего дорогу на зелёный.

Запись с камер видеонаблюдения подтверждает нарушение. Мальчик от удара отлетел на проезжую часть. Прокуратура взяла проверку по факту ДТП на особый контроль, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мэр Сергей Шелест поручил своему заместителю оказать помощь семье и провести дополнительные инструктажи с водителями транспорта.