В интернате Прокопьевска за январь умерли девять пациентов

Ранее врач-терапевт Александр Новиков заявил, что теоретически в Россию могут быть завезены редкие вирусы, такие как вирус Нипах, однако практический риск этого крайне низок. По его словам, заболевание является эндемичным для отдельных регионов Юго-Восточной Азии и требует специфических условий для распространения. Основными источниками вируса являются фруктовые летучие мыши, а передача между людьми происходит редко. Новиков подчеркнул, что в России отсутствуют условия для устойчивого распространения подобной инфекции.