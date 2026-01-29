Ричмонд
В интернате Прокопьевска за январь умерли девять пациентов

В пансионате Прокопьевска, где ранее зафиксировали вспышку гриппа А, за январь скончались девять постояльцев, проводится проверка.

В Кемеровской области за январь в интернате Прокопьевска умерли девять постояльцев. По каждому случаю будет проведена проверка с привлечением профильных ведомств, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что по результатам патологоанатомических исследований причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно протекавшей сердечной недостаточности, заболевания системы кровообращения, осложнённые нарушениями сердечного ритма и тромбозами.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, который скончался в стационаре Прокопьевской городской больницы. Отмечается, что проверки будут проведены по каждому эпизоду.

Ранее в интернате Прокопьевска было зафиксировано массовое заболевание гриппом А среди постояльцев, после чего ситуация в учреждении была взята на контроль региональными властями и надзорными органами.

Ранее врач-терапевт Александр Новиков заявил, что теоретически в Россию могут быть завезены редкие вирусы, такие как вирус Нипах, однако практический риск этого крайне низок. По его словам, заболевание является эндемичным для отдельных регионов Юго-Восточной Азии и требует специфических условий для распространения. Основными источниками вируса являются фруктовые летучие мыши, а передача между людьми происходит редко. Новиков подчеркнул, что в России отсутствуют условия для устойчивого распространения подобной инфекции.