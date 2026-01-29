В Новосибирской области продавец похитила 85 тысяч у работодателя

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении Дарьи Казадаевой, работавшей в магазине «Евгения». Женщина признана виновной в краже денежных средств с расчётного счёта индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Установлено, что в апреле 2024 года Казадаева по просьбе работодателя установила на свой телефон приложение «СберБизнес» и подключила к нему его расчётный счёт. Позже, с августа по октябрь 2025 года, она намеренно переводила деньги на свой личный счёт, похитив в общей сложности 85 495 рублей.
На суде подсудимая полностью признала вину. Суд назначил ей 1 год лишения свободы условно. Кроме того, с Казадаевой взыскан материальный ущерб в размере 12 795 рублей. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске вынесен приговор за кражу 8 млн рублей по «Пушкинской карте».