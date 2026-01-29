В Новосибирской области продавец похитила 85 тысяч у работодателя

Установлено, что в апреле 2024 года Казадаева по просьбе работодателя установила на свой телефон приложение «СберБизнес» и подключила к нему его расчётный счёт. Позже, с августа по октябрь 2025 года, она намеренно переводила деньги на свой личный счёт, похитив в общей сложности 85 495 рублей.