В интернате в Кузбассе за январь умерли девять пациентов

В интернате Прокопьевска за январь 2026 года умерли девять пациентов, двое из которых были после госпитализации в стационаре Прокопьевской городской больницы. По каждому случаю проведут проверку. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.