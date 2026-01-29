В интернате в Кузбассе за январь умерли девять пациентов

В интернате Прокопьевска за январь 2026 года умерли девять пациентов, двое из которых были после госпитализации в стационаре Прокопьевской городской больницы. По каждому случаю проведут проверку. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.
Как уточняется, исследования патологоанатомов показали, что причинами смерти семи человек стали болезни системы кровообращения, декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.
По данным «КП-Кемерово», среди погибших — 21-летняя девушка, 42-летний и 68-летний мужчины.
«По каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов», — говорится в сообщении.
Напомним, в январе этого года Россию потрясла история роддома № 1 Новокузнецка, в котором погибло девять детей. Спикер Валентина Матвиенко назвала произошедшее в роддоме большой трагедией. Минздрав РФ направил для проверки группу экспертов под руководством главы Росздравнадзора Аллой Самойловой. СК России начал расследование.