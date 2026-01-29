В Кузбассе девять пациентов умерли в интернате, где было массовое заражение

КЕМЕРОВО, 29 янв — РИА Новости. Девять пациентов психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области, где было массовое заражение, умерли в январе, следует из сообщения министерства труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате.
В субботу, 24 января, СУСК по Кемеровской области сообщало, что по факту массового заражения гриппом группы А пациентов интерната в Прокопьевске ведется доследственная проверка. Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там.
«Комиссия установила, что в январе 2026 года среди пребывающих в психо-неврологическом интернате зарегистрировано 9 случаев ухода из жизни», — говорится в сообщении.
«По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Сейчас специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы», — сообщает министерство.
Подчеркивается, что по каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов.
Информация, о которой сообщили комиссии сотрудники интерната, передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Министр социальной защиты Кузбасса проводит личные встречи с персоналом интерната в Прокопьевске. Комиссия продолжает ежедневный контроль условий пребывания, обеспечение медицинской помощи и проверку соблюдения всех норм, говорится в сообщении.