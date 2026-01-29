В Кузбассе девять пациентов умерли в интернате, где было массовое заражение

В субботу, 24 января, СУСК по Кемеровской области сообщало, что по факту массового заражения гриппом группы А пациентов интерната в Прокопьевске ведется доследственная проверка. Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там.