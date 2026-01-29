Большинство умерших в Прокопьевском психоневрологическом интернате скончались от проблем с сердцем

Ситуацию с испорченной пищей якобы исправили накануне после многочисленных жалоб — пациенты приходили в медпункт с высокой температурой, головной болью и кашлем, но жаропонижающие им не выдавали и в больницы не везли. Массовая госпитализация началась только после публикаций в Сети.
Мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке из‑за отсутствия оборудования, в корпусах был холод, в аптечках — дефицит базовых препаратов.
Ранее мы писали, что 9 человек умерли в психоневрологическом интернате в Кемеровской области — предварительно, из‑за гриппа типа А.