Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство умерших в Прокопьевском психоневрологическом интернате скончались от проблем с сердцем

Причиной массовых госпитализаций может быть протухшая еда.

Источник: Телеграм-канал Mash

Ситуацию с испорченной пищей якобы исправили накануне после многочисленных жалоб — пациенты приходили в медпункт с высокой температурой, головной болью и кашлем, но жаропонижающие им не выдавали и в больницы не везли. Массовая госпитализация началась только после публикаций в Сети.

Мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке из‑за отсутствия оборудования, в корпусах был холод, в аптечках — дефицит базовых препаратов.

Ранее мы писали, что 9 человек умерли в психоневрологическом интернате в Кемеровской области — предварительно, из‑за гриппа типа А.