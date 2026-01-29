Женщине, обматерившей и ударившей полицейского в Москве, предъявили обвинение

Инцидент произошел ночью 25 января. Полицейские приехали на вызов по адресу, так как женщина и ее знакомый, распивавшие алкоголь, громко слушали музыку. Силовики попытались восстановить тишину и спокойствие, но фигурантка обматерила одного из правоохранителей, а потом и вовсе напала на него с кулаками. Следователи продолжают сбор доказательств по делу.