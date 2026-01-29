Женщине, обматерившей и ударившей полицейского в Москве, предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти женщине, которая оскорбила и затем ударила полицейского в квартире дома на Профсоюзной улице в Москве. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.
— С женщиной проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел ночью 25 января. Полицейские приехали на вызов по адресу, так как женщина и ее знакомый, распивавшие алкоголь, громко слушали музыку. Силовики попытались восстановить тишину и спокойствие, но фигурантка обматерила одного из правоохранителей, а потом и вовсе напала на него с кулаками. Следователи продолжают сбор доказательств по делу.
8 января пьяный москвич напал на полицейского в квартире дома на севере Москвы. Москвич ударил силовика, который прибыл, чтобы пресечь его противоправные действия. В отношении злоумышленника завели уголовное дело и предъявили ему обвинение.