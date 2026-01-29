«Предложили заменить домофон, но связь оборвалась»: сибиряк стал жертвой мошенников, отдав им свой автомобиль и миллионы рублей

67-летний слесарь из Усть-Илимска перевел аферистам 2,415 миллиона рублей. Об этом сообщила его дочь в полицию, когда узнала о случившемся. Пенсионеру через мессенджер позвонил «сотрудник домофонной компании». Он сообщил о планируемой замене оборудования.
— В ходе разговора связь прервалась, и на линию вышла девушка, которая представилась как сотрудником органов. Она убедила мужчину, что его данные стали известны мошенникам, которые оформили доверенность на иностранного гражданина для хищения его денег, — пояснили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Мужчина перевел свои накопления на «безопасный счет», чтобы уберечь их. Спустя несколько дней с сибиряком вновь связался лжеполицейский и попросил помочь в задержании преступников. Для этого пенсионеру нужно было продать автомобиль «Фольксваген Поло», который обещали вернуть. После этого аферисты перестали выходить на связь, и пенсионер осознал, что стал жертвой обмана. Следователи завели уголовное дело.