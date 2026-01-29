Гражданин Молдовы в Италии заманивал мужчин нетрадиционной ориентации через сайты знакомств и грабил их: Злоумышленник получил почти семь лет тюрьмы

Суд Болоньи вынес приговор 25-летнему гражданину Молдовы, который организовал преступную схему по поиску и грабежу мужчин через интернет. Злоумышленник получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за разбойные нападения, причинение телесных повреждений и вымогательство.
Следствие выяснило, что весной 2025 года осужденный знакомился на специализированных сайтах с мужчинами в возрасте 50−60 лет. Оказавшись у них дома, он переходил к насилию и грабежу.
В одном из эпизодов грабитель связал жертву и силой заставил переводить деньги. После ограбления преступник шантажировал пострадавших интимными видеозаписями, угрожая разослать их знакомым и родственникам.
Сообщницей молдаванина выступила его сожительница, которая помогала отмывать награбленные средства — она получила 2 года лишения свободы условно.
Помимо тюремного срока, суд обязал осужденного выплатить каждой из шести жертв по 5 тысяч евро в качестве предварительной компенсации за материальный и психологический ущерб.
