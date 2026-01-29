Прокуратура хочет выяснить, по какой причине в разгар морозов загорелась свалка на Правой набережной

После происшествия сотрудники прокуратуры выехали на место. Они осмотрели территорию, пообщались с руководством организации и запросили документацию, связанную с обращением с отходами. Ведомство хочет проверить, как на базе складировали мусор и соответствовали ли условия его накопления установленным нормам.