В Омской области вводят бессрочный карантин из-за заразной инфекции

Теперь в эпизоотическом очаге вводится бессрочный карантин — он будет действовать до принятия решения о его отмене. До этой даты в населенном пункте будут действовать запреты и проводиться профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространение инфекции.
Добавим, туберкулез крупного рогатого скота — инфекционное бактериальное заболевание животных. Заболевание, по данным из открытых источников, может передаваться человеку алиментарным путем при употреблении в пищу некипяченого инфицированного молока.
По информации Россельхознадзора, микобактерии туберкулеза очень устойчивы: они отлично себя чувствуют в земле, в снегу, устойчивы к воздействию спирта, кислоты и щелочи. Гибнут под длительным воздействием прямых солнечных лучей, высоких температур и хлорсодержащих веществ. Возбудители туберкулеза сохраняются в речной воде до 5 месяцев, в почве — до двух лет, в масле и сырах, хранящихся на холоде — от 8 до 10 месяцев.