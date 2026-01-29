В Омской области вводят бессрочный карантин из-за заразной инфекции

По информации Россельхознадзора, микобактерии туберкулеза очень устойчивы: они отлично себя чувствуют в земле, в снегу, устойчивы к воздействию спирта, кислоты и щелочи. Гибнут под длительным воздействием прямых солнечных лучей, высоких температур и хлорсодержащих веществ. Возбудители туберкулеза сохраняются в речной воде до 5 месяцев, в почве — до двух лет, в масле и сырах, хранящихся на холоде — от 8 до 10 месяцев.