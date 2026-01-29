Ричмонд
«А вы докажите, что я была за рулем»: пьяная водитель вступила в спор с полицейскими после задержания

В Тулуне пьяная женщина выполняла опасные маневры на дороге.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне сотрудники ДПС задержали 39-летнюю женщину, которая была за рулем «Nissan X-Trail» в пьяном виде. угиИнспекторы обратили внимание на её опасные манёвры, которые создавали на дороге аварийные ситуации. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— В ответ на задержание автомобилистка попыталась избежать ответственности, утверждая, что её не застали за рулём, — уточнили в полиции.

Однако видеорегистраторы зафиксировали, что женщина управляла машиной. Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в воздухе, результат превысил норму в восемь раз. Теперь нарушительнице грозит лишение водительских прав от полутора до двух лет и штраф 45 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что слесарь из Усть-Илимска перевел мошенникам почти 2,5 миллиона рублей.