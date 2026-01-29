«А вы докажите, что я была за рулем»: пьяная водитель вступила в спор с полицейскими после задержания

Однако видеорегистраторы зафиксировали, что женщина управляла машиной. Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в воздухе, результат превысил норму в восемь раз. Теперь нарушительнице грозит лишение водительских прав от полутора до двух лет и штраф 45 тысяч рублей.