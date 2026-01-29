В Ташкенте накрыли подпольный колл-центр мошенников

ТАШКЕНТ, 29 янв — РИА Новости. Полиция в Ташкенте накрыла в одном из районов столицы Узбекистана мошеннический колл-центр, где людям звонили о выигрыше в «призовой игре» на онлайн-торговой платформе, задержано 16 человек, сообщили РИА Новости в МВД страны.
«В ходе оперативно-розыскного мероприятия в одном из подвалов многоквартирного дома в Чиланзарском районе Ташкента пресечена деятельность подпольного колл-центра, где работали 16 человек, все они задержаны», — сказал представитель МВД.
По оперативным данным, задержанные звонили людям и сообщали ложную информацию о выигрыше в «призовой игре» на онлайн-торговой платформе. Для получения «подарка» они убеждали потерпевших оформить кредит или микрозаём и перевести средства через частное предприятие, обещая впоследствии полностью компенсировать расходы. После перевода денег связь с потерпевшими обрывалась.
В ходе обыска в колл-центре в качестве вещественных доказательств были изъяты 22 компьютера, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, а также списки с полными персональными и финансовыми данными более 2,5 тысяч граждан. «В настоящее время проводятся предварительное следствие по установлению причастности участников группы к мошенничеству в других регионах, а также по определению и возмещению материального ущерба, причиненного гражданам», — добавили в ГУВД.