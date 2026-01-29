В Ташкенте накрыли подпольный колл-центр мошенников

В ходе обыска в колл-центре в качестве вещественных доказательств были изъяты 22 компьютера, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, а также списки с полными персональными и финансовыми данными более 2,5 тысяч граждан. «В настоящее время проводятся предварительное следствие по установлению причастности участников группы к мошенничеству в других регионах, а также по определению и возмещению материального ущерба, причиненного гражданам», — добавили в ГУВД.