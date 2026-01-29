Центральные улицы Ростова остались без света

В результате без электричества остались дома на улицах Большой Садовой, Пушкинской, Максима Горького и в переулке Доломановском. Энергетики пообещали восстановить электроснабжение в течение трех часов, примерно к 11:00. Подключать объекты они планируют без дополнительного предупреждения.