В результате без электричества остались дома на улицах Большой Садовой, Пушкинской, Максима Горького и в переулке Доломановском. Энергетики пообещали восстановить электроснабжение в течение трех часов, примерно к 11:00. Подключать объекты они планируют без дополнительного предупреждения.
Центральные улицы Ростова остались без света
АО «Донэнерго» сообщило о технологическом нарушении в сети, которое частично обесточило несколько центральных улиц Ростова-на-Дону утром 29 января. Сбой произошел в 08:16.