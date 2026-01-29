Ричмонд
Центральные улицы Ростова остались без света

АО «Донэнерго» сообщило о технологическом нарушении в сети, которое частично обесточило несколько центральных улиц Ростова-на-Дону утром 29 января. Сбой произошел в 08:16.

В результате без электричества остались дома на улицах Большой Садовой, Пушкинской, Максима Горького и в переулке Доломановском. Энергетики пообещали восстановить электроснабжение в течение трех часов, примерно к 11:00. Подключать объекты они планируют без дополнительного предупреждения.