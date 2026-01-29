Стало известно, как именно травмировалась пенсионерка в троллейбусе в Уфе

Стали известны новые подробности инцидента с пенсионеркой в троллейбусе. Накануне в телеграм-канале «Честный репортаж» сообщалось, что якобы троллейбус, выполнявший маршрут № 16, проехал целую остановку с зажатой в дверях пенсионеркой: женщине потребовалась помощь медиков. Но сегодня появилась запись с камеры наблюдения, установленной в транспорте, на которой видно, что пожилая женщина не держалась за поручни, упала во время остановки и ударилась головой об дверь. К ней сразу же поспешили на помощь пассажиры — подняли и помогли выйти из троллейбуса. Факт того, что ее зажало дверями, не подтвердился.