«Тайсон» и его уличные порядки: в Джизакской области задержана банда вымогателей

Одним из последних эпизодов стала драка возле продуктового магазина на территории махалли. Члены группы, умышленно игнорируя нормы общественного поведения, напали на 32-летнего местного жителя. Его жестоко избили, нанося удары руками и ногами, а затем ударили по голове осколком разбитого стекла. Свои действия нападавшие объяснили тем, что мужчина, по их мнению, «проявил недостаточную учтивость» при общении с ними.