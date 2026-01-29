«Тайсон» и его уличные порядки: в Джизакской области задержана банда вымогателей

Организатором и лидером группировки оказался 39-летний местный житель, известный по кличке «Тайсон». Это прозвище он получил за агрессивный характер и склонность к дракам.
Как выяснилось, мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В его «послужном списке» статьи 97 (умышленное убийство), 105 (умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений), 112 (угроза убийством или применением насилия), 166 (грабёж) и 169 (кража) Уголовного кодекса.
Доверенным лицом лидера банды был ещё один ранее судимый житель района — 35-летний мужчина по кличке «Туту», который в прошлом также привлекался к ответственности по статьям 166 и 169 УК.
По данным следствия, участники группировки на протяжении длительного времени совершали различные формы насилия в отношении граждан. Угрожая физической расправой, они создавали атмосферу страха и нестабильности среди местных жителей, фактически пытаясь подменить собой закон.
Одним из последних эпизодов стала драка возле продуктового магазина на территории махалли. Члены группы, умышленно игнорируя нормы общественного поведения, напали на 32-летнего местного жителя. Его жестоко избили, нанося удары руками и ногами, а затем ударили по голове осколком разбитого стекла. Свои действия нападавшие объяснили тем, что мужчина, по их мнению, «проявил недостаточную учтивость» при общении с ними.
Пострадали и другие граждане, которые попытались разнять конфликт. Им без каких-либо причин были нанесены телесные повреждения. В результате основной пострадавший с диагнозами «сотрясение головного мозга», «перелом правой лобной кости» и «ушиб носовой области» был госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.