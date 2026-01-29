Ричмонд
Жительницу Нижнеудинского района оштрафовали за фиктивную регистрацию рабочих

Семь человек приехали в регион для строительных работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нижнеудинский суд вынес приговор 41-летней местной жительнице. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, она признана виновной в незаконной постановке на учет по месту жительства семи человек, приехавших в регион для строительных работ.

— В мае 2025 года женщина, зная, что эти люди не будут жить в ее доме в деревне Чалоты, подала документы для их регистрации по этому адресу. Этим она лишила правоохранителей возможности контролировать реальное местонахождение зарегистрированных лиц, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Учитывая позицию прокуратуры, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Верховный суд отправил на пересмотр дело о вреде Ангаре от затопленной баржи.