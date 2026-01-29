Что известно о смерти девяти пациентов интерната в Кемеровской области

По информации ТАСС, в течение января в пансионате Прокопьевска скончались девять постояльцев. В Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса уточнили, что смерть семи человек наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний: сердечной недостаточности, патологий системы кровообращения и тромбозов. В настоящее время устанавливаются причины смерти еще двух пациентов — 73-летней женщины и 19-летнего мужчины. Трагические случаи произошли на фоне массовой вспышки гриппа А в социальном учреждении. По каждому факту смерти назначена тщательная проверка.