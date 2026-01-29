Что известно о смерти девяти пациентов интерната в Кемеровской области

По факту гибели пациентов в Прокопьевском психоневрологическом интернате в Кемеровской области возбуждено уголовное дело, надзорные ведомства начали масштабные проверки. Собрали все, что известно о ситуации на данный момент.
По информации ТАСС, в течение января в пансионате Прокопьевска скончались девять постояльцев. В Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса уточнили, что смерть семи человек наступила из-за декомпенсации хронических заболеваний: сердечной недостаточности, патологий системы кровообращения и тромбозов. В настоящее время устанавливаются причины смерти еще двух пациентов — 73-летней женщины и 19-летнего мужчины. Трагические случаи произошли на фоне массовой вспышки гриппа А в социальном учреждении. По каждому факту смерти назначена тщательная проверка.
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту массового заболевания постояльцев. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований охраны здоровья. В ведомстве подтвердили, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Прокуроры с привлечением специалистов Роспотребнадзора оценивают действия администрации учреждения. Результаты расследования находятся на особом контроле прокуратуры области.
Телеграм-канал Mash пишет о неудовлетворительных условиях в интернате. По данным канала, пациенты жаловались на высокую температуру и кашель, однако необходимую помощь и жаропонижающие препараты им якобы начали предоставлять только после огласки ситуации в сети. Среди нарушений гигиены упоминается якобы использование одной мясорубки для всех типов продуктов, что могло стать дополнительным фактором распространения вируса.
Телеграм-канал SHOT дополняет, что у большинства госпитализированных пациентов наблюдаются серьезные нарушения в работе сердца. Со ссылкой на сотрудников отмечается, что условия в учреждении становились лучше только в периоды официальных проверок.
Каналы публикуют предварительный список скончавшихся: среди них женщины в возрасте от 67 до 79 лет, мужчины 42 и 68 лет, а также 21-летняя девушка с диагнозом ДЦП. Отмечается, что часть пациентов умерла непосредственно в интернате, а другие — в стационарах или в машинах скорой помощи.