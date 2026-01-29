Ричмонд
Полиция Алматы напомнила о рисках краж в часы пик

Утренний час пик в общественном транспорте Алматы вновь напомнил, что спешка и невнимательность могут обойтись слишком дорого, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в карманной краже, совершённой в салоне маршрутного автобуса. По данным следствия, злоумышленница действовала в утреннее время, когда пассажиры сосредоточены на дороге и личных делах. Воспользовавшись свободным доступом, она тайно похитила из сумки пассажира деньги в национальной и иностранной валюте, а также золотые изделия.

Общий материальный ущерб превысил 4,1 млн тенге.

Камеры и оперативная работа.

Как сообщили в полиции, личность подозреваемой была установлена в ходе оперативно-следственных мероприятий. При обыске изъяты вещественные доказательства, в том числе часть похищенного имущества. Дополнительным подтверждением вины стали записи камер видеонаблюдения, установленных в салоне общественного транспорта.

— В ходе оперативно-следственных действий причастность подозреваемой к преступлению была изобличена. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Карманные кражи: риск в часы пик.

В полиции отмечают, что общественный транспорт в утренние и вечерние часы остаётся одним из наиболее уязвимых мест для подобных преступлений. Плотный поток пассажиров, давка и спешка создают условия, которыми пользуются карманники.

Правоохранительные органы призывают жителей и гостей Алматы соблюдать меры личной безопасности: держать сумки и рюкзаки перед собой, не оставлять ценные вещи в наружных карманах и быть особенно внимательными к своему имуществу в автобусах и маршрутках.

Полиция напоминает: внимательность в транспорте — это не паранойя, а простая привычка, которая может уберечь от серьёзных потерь.