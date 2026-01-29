Полиция Алматы напомнила о рисках краж в часы пик

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в карманной краже, совершённой в салоне маршрутного автобуса. По данным следствия, злоумышленница действовала в утреннее время, когда пассажиры сосредоточены на дороге и личных делах. Воспользовавшись свободным доступом, она тайно похитила из сумки пассажира деньги в национальной и иностранной валюте, а также золотые изделия.