Карманная кража на 4 млн тенге произошла в автобусе в Алматы

По данным ведомства, злоумышленница в утреннее время, находясь в салоне маршрутного автобуса, воспользовалась свободным доступом и тайно похитила из сумки пассажира денежные средства в национальной и иностранной валюте, а также золотые изделия. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 4,1 млн тенге.