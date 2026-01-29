Карманная кража на 4 млн тенге произошла в автобусе в Алматы

По данным ведомства, злоумышленница в утреннее время, находясь в салоне маршрутного автобуса, воспользовалась свободным доступом и тайно похитила из сумки пассажира денежные средства в национальной и иностранной валюте, а также золотые изделия. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 4,1 млн тенге.
В ходе оперативно-следственных действий причастность подозреваемой к преступлению была изобличена. При проведении обыска изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт хищения, в том числе часть похищенного имущества. Кроме того, вина подозреваемой подтверждается записями камер видеонаблюдения, установленных в салоне общественного транспорта.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются, сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.