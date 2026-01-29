Ричмонд
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди

В отзывах на интернат в Прокопьевске, где умерли люди, говорят о хамском общении.

Источник: РИА Новости

КЕМЕРОВО, 29 янв — РИА Новости. Очевидцы утверждают, что сотрудники психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области, где за январь умерли девять человек, по-хамски общаются с пациентами и плохо ухаживают за ними.

В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом и пневмония. Позже СУ СК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате.

«Ужасное место, за больными не смотрят толком. Живу рядом постоянно оттуда летят маты, врубают музыку не для больных (шансон и так далее)», — соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на «2ГИС».

В еще одном отзыве со ссылкой на знакомую, которая работает в интернате, сообщается, что в учреждении включают нецензурные песни, а персонал использует обсценную лексику.

Отзывы опубликованы в 2021 и 2022 годах.