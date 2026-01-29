Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди

В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом и пневмония. Позже СУ СК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате.