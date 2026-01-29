Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе

Рейсовый автобус перевернулся на 25 км автодороги Нижний Новгород — Киров сегодня около 09:24. Водитель автобуса превысил скорость и не учел погодные условия, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.
Как рассказал перевозчик, ДТП произошло между деревнями Сырохватово и Рекшино. Автобус, следовавший по маршруту № 126, подрезала легковушка, которая затем скрылась с места происшествия.
«Прибывшие на место ДТП медики осмотрели трех пострадавших. Один человек получил ушибы, от госпитализации он отказался. Еще два человека были доставлены в Борскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент им оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, они установят все обстоятельства случившегося.
