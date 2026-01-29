Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе

«Прибывшие на место ДТП медики осмотрели трех пострадавших. Один человек получил ушибы, от госпитализации он отказался. Еще два человека были доставлены в Борскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент им оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.